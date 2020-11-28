Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugün 20.00 ile yarın 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan kısıtlama öncesinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Kısıtlamaya sayılı dakikalar kalmasına rağmen vatandaşlar İstanbul'un en gözde mekanlarından olan İstiklal Caddesi'ne gelmeye devam etti.