Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu

05.12.2020 20:48

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntüler Araç ve insan hareketliliğinin azalması Polis ekipleri KIRŞEHİR - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir'de genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntüler

Araç ve insan hareketliliğinin azalması

Polis ekipleri KIRŞEHİR - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir'de genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü. Kentte caddeler en sesiz ve sakin günlerinden birini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddeleri ile Ahi ve Cacabey Meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

"Gel al" ve sipariş alan lokantaların ise kuryelerle servis yaptığı, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu

Kırşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu - Son Dakika


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