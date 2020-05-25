Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim - Son Dakika

Helikopterle havadan yapılan denetimde vatandaşların bayramı kutlandı, sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramında bütün illerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Ramazan Bayramının 2. gününde, sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ve bekçiler karadan kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi.

Adana 'da havadan yapılan denetimde vatandaşların bayramı kutlandı, sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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