Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim (2) - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 kent arasındaki Adana'da helikopterle denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kentte polis ekipleri, vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Polis helikopteriyle cadde ve sokaklar havadan taranarak anonslar yapıldı, ihlal tespit edildiğinde ise ekipler ilgili bölgeye yönlendirildi.

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında da uygulama yapan polis, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.

Öte yandan, denetim yapan ekipler merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde kısıtlamayı ihlal eden kişiler olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden polis, izin belgesi bulunmayan E.A'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uyguladı.

Denetim sırasında, polis ile bazı vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Ekiplerin müdahalesiyle sokaktaki vatandaşlar evlerine gönderildi.