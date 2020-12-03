Sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal eden 5 kişi bakın nerde yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyü gölet kenarında sokağa çıkma kısıtlama saatinde ateş yakıp alkol alan 5 kişiye jandarma tarafından 4 bin 500 TL para cezası kesildi.

Olay, Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyü gölet kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında göl kenarında bazı şahısların alkol aldıkları ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Gece saat 01: 00 sıralarında olay yerine giden ekipler Ö.T., A.A., A.Ö., B.Y. ve A.C., isimli şahıslar ateş yakıp etrafında toplanarak alkol aldıklarını tespit eden ekipler şahısların sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tutup kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 4 bin 500 TL cezai kesti. - BİLECİK