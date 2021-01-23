Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'da şaşırtan trafik - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'da şaşırtan trafik
23.01.2021 16:52
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'da şaşırtan trafik Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'da oluşan yoğun trafik görenleri şaşırttı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'da şaşırtan trafik
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'da oluşan yoğun trafik görenleri şaşırttı. Yüksek gerilim hattı direklerinin sökümü sebebiyle oluştuğu öğrenilen trafik kameraya yansıdı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'da oluşan yoğun trafik görenleri şaşırttı. Trafiğin nedeninin elektrik ileten direklerin söküm çalışması oluştuğu öğrenildi. Çalışma nedeniyle zaman zaman kısa süreli olarak trafik kesilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kameralara yansırken trafiğin çalışma nedeniyle zaman zaman kesileceği öğrenildi.
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