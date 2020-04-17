Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala hareketlilik yaşandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Konya'daki bakkal, market, fırın ve ATM'lerde yoğunluk yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak illerden Konya'da vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için açık market, bakkal, fırın ve ATM'lere gitti.
Özellikle saat 17.00'den sonra iş dönüşü ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, market ve fırınlarda kısa süreli yoğunluk oluşturdu.
Market ve ekmek fırınları önünde araç kuyrukları oluşurken, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü.
Kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri de tedbir kurallarına uymayan vatandaşları uyardı.