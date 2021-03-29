Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı

29.03.2021 16:04
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 159 kişiye toplam 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 159 kişiye toplam 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 22 ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu saat 21.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 76 kişiye 68 bin 400 TL, hafta içi 83 kişiye 74 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 159 vatandaşa 143 bin 100 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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