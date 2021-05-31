Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 210 kişiye 189 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 210 kişiye toplam 189 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 24 ile 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 71 kişiye 63 bin 900 TL, hafta içi 139 kişiye 125 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 210 vatandaşa 189 bin TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ