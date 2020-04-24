Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 275 kişiye ceza - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 275 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün başlayan kısıtlama dolayısıyla kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Bayramyeri ve Demokrasi Meydanı, 2. Ticari Yol, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Kampüs bölgesi ve ana yol bağlantı yollarında araçlar durduruldu, izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi.

İzin belgesi bulunmayan 275 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Deliktaş Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda alkol alan T.A. adlı kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına "Beni neden çekiyorsunuz. Ayıp değil mi" diye tepki gösteren T.A, polis tarafından evine bırakıldı.