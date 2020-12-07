Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkede bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirlerin uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı. Bu tedbirlerden birinin de istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi: