Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye il hıfzıssıhha kurulu kanununa göre 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Enstitü Caddesinde denetim yapan polis ekipleri, yolda yürüyen 3 kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Suçlarının olmadığını söyleyen gençler polise zor anlar yaşatırken polis merkezine götürüldü.

Bir başka olayda yine Fevzipaşa Mahallesinde yaşandı. Bekçi yaya devriye ekipleri yolda gördükleri bir şahsı durdurmak istedi. Bekçilerden kaçmak isteyen şahıs bağırmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince polis merkezine götürülen şahsa il hıfzıssıhha kurulu kanununa göre 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.