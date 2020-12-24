Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye ceza uygulandı
24.12.2020 03:06
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye ceza uygulandı.
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle yürürlükte olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir otomobili durduran polis ekipleri, kısıtlamadan haberi olmadığını ileri süren sürücü Mehmet S'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için ceza uyguladı.
Vatandaşların çay ikram ettiği ekipler, yaklaşık üç saat süren uygulamada, 4 kişiye daha kısıtlamayı ihlal ettikleri için işlem yaptı.
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