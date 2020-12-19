Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

19.12.2020 20:50
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı, System.String[]

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polisin durdurduğu vatandaşlar birbirinden farklı bahanelerle cezalardan kurtulmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştı. Arnavutköy'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşların her birinin birbirinden farklı bahaneleri vardı, ancak bahaneler sonuçları değiştirmedi ve dışarıya çıkarak kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

"Üniversite dersim vardı oradan geliyorum"

Arnavutköy'de kurulan uygulama noktasına takılan vatandaşlardan bazıları üniversite öğrencisi olduklarını, derslerinin yeni bittiklerini söyledi, ancak polis ekipleri yapılan incelemeler doğrultusunda üniversite dersinden geldiklerini iddia edilen şahıslara cezai işlem uyguladı.

"Yakınımız hastanede onun yanına gidiyoruz"

Yine polisin uygulama noktasına takılan bir araçtan indirilen 5 kişi yakınlarının hastanede olduklarını ve oraya gitmeleri gerektiğini söyledi. Polisin hastane ile görüşmesinin ardından araçta bulunan 2 kişinin hastaneye gitmesine müsaade edilirken dışarı çıkmalarında zaruri bir durum olmayan diğer 3 kişiye idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üniversite, Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı - Son Dakika


Son Dakika

Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Kasım koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı
Son Dakika: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu Son Dakika: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu         
20:55
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?         
20:09
Ağabeyleri ile tartışan kadın, kurtulmak için yan daireye bina dışından girdi Ağabeyleri ile tartışan kadın, kurtulmak için yan daireye bina dışından girdi         
19:44
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı         
19:20
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış         
18:51
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 21:10:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei