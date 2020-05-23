Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen iki kişiye idari para cezası uygulandı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından 00.00'da kentin farklı noktalarında denetimlerine başladı. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da uygulamanın yapıldığı noktaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bariyerlerle kapatılan yollarda Karabük'ten Yenice istikametine giden bir otomobil Kardemir Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yanında bulunan 20 yaş altı kişiye cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 789 liradan 3 bin 182 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı

Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı

Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu

"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti

Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama