Son Dakika › Genel › Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar
6 saat önce
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar Malatya'da, bir genç kız ve 2 kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar
MALATYA - Malatya'da, bir genç kız ve 2 kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar.
İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması güvenlik güçlerince sıkıca takip edildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi Kayısı Araştırma Müdürlüğü arka kısmındaki bir siteden dışarı çıkan bir genç kız ve 2 kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle polisler tarafından ceza tutanağı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 06:29 Kaynak: İHA
Son Dakika Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı