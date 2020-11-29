Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar

29.11.2020 22:43
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında neden dışarıda olduklarını soran polis ve bekçilere hakaret eden 2 kişi, gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında neden dışarıda olduklarını soran polis ve bekçilere hakaret eden 2 kişi, gözaltına alındı. Alkollü olan ve yere yatırılan 2 kişi kelepçelenirken, 'Kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçundan sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Çınarlı Meydanı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ve bekçiler, 2 kişinin alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiklerini gördü. Ali K.'nin (26) kimliği kontrol edilirken, yanlarına gelen arkadaşı olan Semih G. (29) ise iş yerine montunu almak için girdiğini söyledi. Polis ve bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu, neden dışarıda bulunduklarını sordu. İddiaya göre, 2 kişi, "Size ne yapacağınız, işi de hepinizin de..." diyerek küfür etti. Direnen 2 kişi zor kullanılarak kelepçelenerek gözaltına alındı. 2 kişinin 2.00 promil alkollü oldukları belirlendi. Polis memuru Uğur K. sağ el serçe parmağından yaralandığı yönünde rapor aldı. Polis ve bekçiler, gözaltına alınan Ali K. ve Semih G. hakkında şikayetçi oldu. 2 kişi, 'Kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilirken, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTI ANI KAMERADA

Şüphelilerin gözaltına alınma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve polisin olaya karışmak isteyen diğer kişileri uzaklaştırmaya çalışması yer aldı.


Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar

Hakaret, Derince, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar - Son Dakika


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