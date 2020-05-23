Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Balıkesir'de ilk gün cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Balıkesir'de ilk gün cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:11 Kaynak: AA
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