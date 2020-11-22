Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
22.11.2020 21:38
Bursa'nın meydan ve işlek caddelerinden görüntüler Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.
Bursa'nın meydan ve işlek caddelerinden görüntüler Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Bursa'da işlek cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.
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