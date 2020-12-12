Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Yalova'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kısıtlamanın başlamasıyla Yalova'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

Özellikle sahil şeridinde denetimlerini sürdüren yaya devriyeler, yabancı uyruklu bir guruba ceza kesti.

Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında araç ve yayalar üzerinde denetim yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.

Birkaç gün önce maske kuralını ihlal eden ve para cezası kesilen bir motosikletli bir genci durduran ekipler, gencin kısıtlamaya uymaması nedeniyle de ayrıca tutanak tuttu.