Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Normal günlerde insanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de güzel havaya rağmen boş kaldı.