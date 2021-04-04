Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Cadde ve sokaklardan drone detayları
Cadde ve sokaklardan detaylar - Bilecik
Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.
Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.
Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.
Kaynak: AA
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