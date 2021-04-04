Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

04.04.2021 00:20

Cadde ve sokaklardan drone detayları Cadde ve sokaklardan detaylar - Bilecik Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklardan drone detayları

Cadde ve sokaklardan detaylar - Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.

Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Bilecik, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Fenerbahçe ve taraftarlar sosyal medyadan haykırdı: Aydınlanmayan gün Fenerbahçe ve taraftarlar sosyal medyadan haykırdı: Aydınlanmayan gün         
00:48
PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti         
00:15
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan         
21:19
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 01:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei