Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sessizlik hakim oldu.

Adana'da, İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, perşembe günü saat 19.00'da başlayarak 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nin boş kaldığı gözlendi.

Polis ekipleri, kentte uygulamaya yaptı.

Mersin'de vatandaşların günlük yaşamda yoğunluk oluşturduğu sahil şeridindeki Adnan Menderes, İnönü Bulvarları, Viranşehir ve Taşkıran plajında sakinlik hakimdi.

Kıyı şeridindeki yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve oyun grupları boş kaldı.

Hatay'da kentin en işlek caddeleri Atatürk ve Saray caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Özellikle vatandaşların sıklıkla gittiği Atatürk Parkı ve tarihi Uzun Çarşı'nın boş olduğu gözlendi.

Osmaniye'de Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.