Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

İstanbul caddesi ve Anıt park Meydanı'ndaki sessizlik - Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.