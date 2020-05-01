Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum havadan görüntülendi - Son Dakika

Araç ve vatandaşlara yönelik kontrollerini sürdüren polisler ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara işlem gerçekleştiriyor.

Emniyetin havacılık birimlerince Aydın , Bursa , Denizli , Erzurum , Eskişehir , İstanbul , Kayseri , Ordu , Samsun , Trabzon ve Zonguldak 'ta havadan drone ile çekilen görüntülerde, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldığı görülüyor.

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