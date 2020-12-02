SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA 2'NCİ GÜN - Son Dakika

Koronavirüs vakalarının son günlerde artmasının ardından alınan yeni tedbirler kapsamında uygulanmaya başlanılan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde sokak ve caddeler bomboş kaldı. İş yerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar erkenden evlerine çekilirken, kısıtlama kapsamında bulunmayan yabancı turistler boş sokakların tadını çıkardı.

Recep Tayyip Erdoğan 'ın, geçtiğimiz pazartesi akşamı gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele amacıyla yeni tedbirler alındığını duyurdu. Tedbirler kapsamında, hafta içi kısmen, hafta sonu tamamen uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00'dan itibaren başlandı.

Yeni tedbirlerle birlikte başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de İstanbul sokak ve caddeleri bomboş kaldı. 20.00'da kapanması gereken iş yerlerinin kepenkleri indirirken, sadece, telefonla ve online hizmet vermeye devam eden lokanta ve restoranlar açık kaldı. Polis ve zabıta ekipleri, sık sık anons yaparak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Vatandaşlar, 21.00'dan itibaren sokak ve caddeleri boşaltırken, İstanbul'un sokak ve caddeleri kısıtlama kapsamında bulunmayan yabancı turistlere kaldı. İstiklal Caddesi'nde gezmek isteyen turistler, polisin pasaport kontrolünden geçerek caddeye girebildi.

- İstanbul