Sokağa çıkma kısıtlamasında akrabasını bıçakladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında akrabasını bıçakladı
6 saat önce
Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı akrabasını bıçakla elinden ve yüzünden yaraladı.
Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı akrabasını bıçakla elinden ve yüzünden yaraladı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi 2458 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkan Cevat A. ile akrabası Hasan A. arasında uyuşturucu kullanma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Cevat A. elinden ve yüzünden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eve kaçan Hasan A.'yı gözaltına aldı. Yaralı Cevat A. evinin balkonundaki Hasan A.'ya tepki gösterdi. Cevdet A. daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Polis ise Hasan A.'yı polis merkezine götürdü. Polis ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve sosyal mesafeye uymamaktan para cezası uyguladı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 04:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı "Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı 2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak 100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi