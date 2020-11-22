Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı
22.11.2020 23:00
Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı Muğla'nın Menteşe İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 48 P 6820 plakalı otomobilin sürücüsü U. Ö. Cumhuriyet Meydanında dur ihtarına uymadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 48 P 6820 plakalı otomobilin sürücüsü U. Ö. Cumhuriyet Meydanında dur ihtarına uymadı.
Polis ekipleri tarafından Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nın arkasında yakalanan sürücü alkollü çıktı. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan tutanak tutuldu.
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