Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada

08.12.2020 09:45

Gelen son dakika haberine göre Şişli Mecidiyeköy'de cerrahi maskeli bir şahıs, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen girdiği bir binada maskesini çıkarttıktan sonra çok sayıda ayakkabıyı dakikalar içerisinde çaldı.

Şişli Mecidiyeköy'de cerrahi maskeli bir şahıs, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen girdiği bir binada maskesini çıkarttıktan sonra çok sayıda ayakkabıyı dakikalar içerisinde çaldı. O anlar kameralara yansırken, zanlının kaçarken kendisine gören çocukları, "Sizi öldürürüm" diye tehdit ettiği iddia edildi.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında akşam üstü, sokak üzerindeki bir binaya giren cerrahi maskeli şahıs, binayı izlemeye başladı. Binada kimsenin olmadığından emin olan şahıs ardından maskesini çıkarttı. Katları tek tek gezen şahıs, dairelerin önündeki ayakkabıları poşete koyarak aldı.

"HAPİSHANEDEN YENİ ÇIKTIM SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

Şahıs binadan çıkarak uzaklaşmaya çalıştığı esnada merdivenlerde oturan çocuklar kendisine, "Sen hırsızsın" dediği, şahsın ise çocuklara, "Hapishaneden yeni çıktım, kafam kıyak sizi gelip öldürürüm" dediği iddia edildi. Şahıs ardından taksiye binerek kayıplara karıştı. Ayakkabıların alındığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS YASAĞI DELİP HIRSIZLIK YAPAN ŞAHSIN PEŞİNDE

Olayın ardından dün saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere evden çıkan Özcan Özyurt (39), eşinin ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Özyurt, şahsın çok sayıda ayakkabıyı çaldığını fark etti. Görüntülerin kaydını alan Özyurt, Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

"HIRSIZ BİNADAKİ BÜTÜN AYAKKABILARI TOPLAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Özcan Özyurt, "Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen hırsız binadaki bütün ayakkabıları toplamış. Artık güvenlik kamerası da fayda etmiyor, kamera olmasına rağmen bütün ayakkabıları çalmış. Bu duruma dur demek ve bu hırsızları yakalamak gerekiyor. Bu binada 3-4'üncü kez ayakkabı hırsızlığı yaşanıyor. Hepsinde şikayetçi olduk ama netice alamadık" dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı, yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada

Mecidiyeköy, Kamera, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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