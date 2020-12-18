Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler
18.12.2020 10:18
BAĞCILAR'da dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir pikap sürücüsü boş yolda tehlikeli şekilde araç kullandı.
BAĞCILAR'da dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir pikap sürücüsü boş yolda tehlikeli şekilde araç kullandı. O anları bir diğer sürücü de cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağcılar Avrupa Otoyolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yolda kimsenin olmadığını gören bir pikap sürücüsü tehlikeli şekilde araç kullandı. O anları arkadan gelen bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücü trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kaydedilen görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün yolda zikzak çizerek ilerlediği görülüyor.
Son Dakika Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya sektöründe kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Sokak ortasında pompalıyla eşini öldüren cani kocaya, mahkeme acımadı Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı