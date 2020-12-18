Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler - Son Dakika

BAĞCILAR'da dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir pikap sürücüsü boş yolda tehlikeli şekilde araç kullandı. O anları bir diğer sürücü de cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağcılar Avrupa Otoyolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yolda kimsenin olmadığını gören bir pikap sürücüsü tehlikeli şekilde araç kullandı. O anları arkadan gelen bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücü trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kaydedilen görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün yolda zikzak çizerek ilerlediği görülüyor.