SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BRANDASIZ KAMYONA CEZA - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BRANDASIZ KAMYONA CEZA

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube A bölge Amirliği ekipleri, D-100 Karayolu 'nda Avcılar Köprüsü altında yaptıkları denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen Faruk Zaman'ın kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüye sokağa izin belgesiz çıktığı gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. DENETİMDE TRAFİK CEZALARI DENETİMDE TRAFİK CEZALARI Eczacı olduğunu belirten ve bu konuda belgelerini ibraz eden ve sokağa çıkma izni bulunan Eczacı olduğunu belirten ve bu konuda belgelerini ibraz eden ve sokağa çıkma izni bulunan İlker Yılmaz 'ın kullandığı durdurulan otomobilinin fenni muayene tarihinin geçtiği belirlenince, 598 TL trafik cezası kesildi. Aynı noktada denetimler sürdürülürken, gelen moloz yüklü bir damperli kamyonun brandasız olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye trafik kurallarına aykırı araç kullanmak suçundan 275 TL trafik cezası uygulandı.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?

Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun

Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü

Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı

Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı

62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı

Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu

Cem Uzan torun sahibi oldu

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi

Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu