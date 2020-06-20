Sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

SOKAĞA çıkma kısıtlamasında boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan Sahili havadan görüntülendi, System.String[]

SOKAĞA çıkma kısıtlamasında boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi. Bağdat Caddesi'nde polisin denetimlerini sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürdü. Kısıtlamayla birlikte Caddebostan Sahili de boş kaldı. Yollarda ise sadece kısıtlamadan muaf kişiler vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kısıtlama kapsamında il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri sürücüleri durdurup evraklarını kontrol etti.


milli eğitim bakanlığı, Caddebostan, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Son Dakika

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