Tam kapanmada cadde üzerinde 'birdir bir' oynadılar - Son Dakika

Tam kapanmada cadde üzerinde 'birdir bir' oynadılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak cadde üzerinde "birdir bir" oynadı.

Olay saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yeşil Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, cadde üzerinde bir araya geldiler.

Gençler "Birdirbir " adı verilen oyunu oynamaya başladı. Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam ettiler.

Oyun oynayan gençleri görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar amatör kameraya yansıdı.