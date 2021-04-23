Sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş - Son Dakika

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge doğrultusunda hafta sonu kısıtlaması 3 güne çıkarılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Malatya'nın en işlek caddesi Kışla ve İnönü kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Ekipler denetimlerini sürdürdü.

Perşembe günü saat 19.00'da başlayan kısıtlama, pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair tüm kurallar aynı şekilde 23 Nisan'da da uygulanacak. 23 Nisan kutlamalarındaki görevliler de kısıtlamadan muaf olacak. - MALATYA