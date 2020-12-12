Çalınan kamyon boş arazide böyle bulundu - Son Dakika

Çalınan kamyon boş arazide böyle bulundu

Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldığı kamyonla kaza yaptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında çalınan kamyon boş bir arazide takla atmış şekilde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir şirkete ait olan 34 UL 3630 plakalı kamyon, şoförü Hüseyin Biçer tarafından saat 12.00 gibi evinin önüne parkedildi. İlerleyen saatlerde kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından düz kontak yapılarak çalınan kamyon, Sazova Mahallesi çevresinde yol kenarındaki tarlada takla atmış vaziyette bulundu. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen ve dorsesinden ayrılan kamyon kullanılamaz hale geldi. Çevrede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ve polis ekipleri, aracı çalan sürücüyü bulamadı.

"Aşağı inip baktım kamyon yoktu"

Emniyet güçleri tarafından aranarak olay yerine gelen şirket yetkilileri ve kamyonun şoförü, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kamyonun çalındığından habersiz olduklarını belirtti. İşini bitirdikten sonra evinin önüne kamyonunu parkeden şirket çalışanı ve kamyonun şoförü olan Hüseyin Biçer, "Saat 12.00'de işten geldim. Üniversitenin içem kapısının orada evimin önüne pakettim. Kapıları kitledim ve evime gittim. Yeni öğrendik çalındığını. Bizim şirkete telefon etmiş polisler. Biz öylelikle öğrendik. Aşağı inip baktım araba yoktu. Baş şoföre arabanın olmadığını söyledim takip sisteminden konumuna baktık buraya öyle geldik. Ama kamyon saat 15.00'te evin önündeymiş. Arkadaş gelip benim arabanın önüne bırakmış arabasını" diyerek şaşkınlıkla olayı anlattı.

Kamyon üzerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonun kapısında kan izleri buldu. Olayla ilgili soruştuma devam ediyor.