SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA CAM SİLEN ÇOCUKLAR KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika

BEYOĞLU'nda sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, kendilerini görüntülerken fark ettikleri kameraya tepki gösterdi. Işıklarda bekleyen araçların camlarını silen çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-20 yaş arası çocukların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Dün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Mete Caddesi ve Şişli Taşkışla Caddesi'nin kesiştiği ışıklarda görüntülenen bir grup çocuk kendilerini görüntüleyen kameraya tepki gösterdi. Çocuklar kısa süre sonra Şişli Cumhuriyet Caddesi'ndeki Divan kavşağı olarak bilinen ışıklarda otomobillerin önüne çıkarak cam silerken görüntülendi. Bu sırada kameraya kaldırımda yanında 3 yaşlarında bir çocukla dilenen kadın da yansıdı. Daha sonra grup halindeki çocuklar Gezi Parkına kaçarken kamerayı gören kadın da yanındaki küçük çocukla oradan uzaklaştı.

Görüntü dökümü:

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-Şişli ve Beyoğlu İlçe sınırında ışıklarda oturup topladıkları paraları sayan çocuklar

-Kendilerini görüntüleyen kameraya gelip saldırmaları

-Uzaklaşırken el hareketleri yapmaları

-Şişli Divan kavşağında otomobil camı silen çocuklar

-Kamerayı fark edip tekrar saldırmaları (Argo konuşmaları)

-Yanında 3 yaşlarında bir çocukla kaldırımda dilenen kadın

-Çocukların grup halinde Gezi Parkına girmeleri

-Kamerayı fark eden kadının yanındaki çocukla uzaklaşması

-Gezi Parkında görüntülenen çocukların kameraya saldırmaları ve tehditleri

-Ellerindeki sopalar

-Genel ve detay görüntüler