Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı - Son Dakika

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılayan ekipleri tebrik eden Vali Osman Bilgin, "Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilimiz genelinde sokaktaki can dostlarımızın sağlık ve yiyecek ihtiyaçları Valiliğimiz koordinesinde, Hayvan Besleme Gruplarınca karşılanıyor. Grup görevlilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KIRKLARELİ

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