Sokağa çıkma kısıtlamasında çöpçü heykelinin kolunu kırdılar - Son Dakika

Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmelere semt sakinlerinceyaptırılan çöpçü Gazi Ceran'ın heykeli 2'inci kez saldırıya uğradı. Çirkinsaldırı tepki ve üzüntüyle karşılandı.



Maltepe Yalı Mahallesisakinleri, geçtiğimiz yıllarda 17 yıldır semtlerinde çalışan temizlik işçisi Gazi Ceran'ın heykelini dikmişti.



1983 yılında bu işe başlayan Sivas doğumlu Ceran, 1992'den emekli olduğu 2010 yılına kadar Yalı Mahallesi'ni temizlemişti. Ceran'ın heykelini dikme fikri, Beşçeşmeler Meydanı'nda 7 yıldır duran mermer bir heykelin belediye tarafından kaldırılmasıyla başlamıştı. Esnaf, Anadolu Güzel Sanatlar Derneği'nde resim heykel dersleri veren Güner Yener'e mahalleyi anlatan bir heykel yapmasını teklif etmişti. Bunun üzerine nasıl bir heykel yapılacağı tartışıldı ve sonunda Gazi Ceran'ın heykelinin yapılmasına karar verildi.Çöpçünün heykeli törenle açıldı. Geçtiğimiz yıllarda kimliği belirsiz kişiler emeği ve sevgiyi temsil eden heykeli sopalarla tahrip etmiş. Başını çöpe atan saldırgan kol ve bacaklarını kırmıştı. Saldıraya uğrayan heykeli heykeltraş Yener tekrar onarmıştı. Yıllar sonra bugün yine çöpçü heykeli 2'inci kez saldırıya uğradı ve kolu kırıldı.



Çirkin saldırı sabah saatlerinde farkedilip polise haber verildi. Polis ekiplerinin saldırganın tespiti için çalışmaları devam ediyor. Kolu kırılan heykele yapılan saldırı sosyal medyada büyük tepki topladı. - İSTANBUL