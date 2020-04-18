Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti

Fakirler koronadan ölsün diye bağırıyorlardı elleri kelepçeli karakola gelirken çıtları bile çıkmadı

Bursa'da yasağa rağmen denize girip yüzen kural tanımazlar gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp denize giren ve bunu sosyal medyada paylaşan dört kişi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yüzerken video çekip fakirler koronadan ölsün diyen zanlılar elleri kelepçeli halde karakola getirilirken sessizlikleri ile dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Bursa'dan Gemlik'in Kurşunlu mahallesine gelen Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y. isimli dört arkadaş, Kumsal Sahilinde denize girdikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Korona virüs hastalarında hakaretler de içeren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları ile zanlıların isimlerine ulaşıldı. Zanlılar gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

3 Bin 150'şer lira para cezası

Videoda yer alan ve videoyu çeken dört şahsa da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasağı çiğnedikleri için ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı. Zanlıların sorgusunun ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.