Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Medine Tekin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı. Derici Mustafa Gürbüz Sitesi önündeki yoldan geçmek isteyen Tekin'e, Bülent S. yönetimindeki 09 BG 637 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tekin, Kuşadası Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.Otomobil sürücüsü Bülent S. gözaltına alınarak, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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