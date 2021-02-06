Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda dolaşan genç, köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda dolaşan genç, köpeklerin saldırısına uğradı
06.02.2021 09:13
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatleri içerisinde sokakta dolaşan bir kişi, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatleri içerisinde sokakta dolaşan bir kişi, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Alınan bilgilere göre Hasan G, kısıtlama saatleri içerisinde Mesudiye Mahallesi'nde gezerken bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Aldığı ısırık darbesi ile sol kolundan yaralanan Hasan G, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı, tedavisinin ardından taburcu oldu.
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