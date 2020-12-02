Ankara'da otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğünce koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla, alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerinin yeniden düzenlediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatler kapsamında hafta içi 21.00-24.00 saatleri aralığında Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile Metro ve ANKARAY hizmet vermeyecek.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, EGO CEP'te mobil uygulamasından ya da "www.ego.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

EGO otobüsleri diğer semtlerden Ulus-Sıhhiye- Kızılay istikametine gelen hatlarda ve raylı sistemlerde hizmet verecek. Servis hizmeti veren hatlarda ise otobüsler metro ağlarının son sefer saatlerine uygun olarak hareket edecek.

Metro ve ANKARAY hareket saatlerine ve son tren saatlerine "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/22811.pdf", otobüs hareket saatlerine ise "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/22810.pdf" adreslerinden ulaşılabilinecek.