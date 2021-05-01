Son dakika haber: Kısıtlamada feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs önce yayaya sonra direğe çarptı - Son Dakika

Son dakika haber: Kısıtlamada feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs önce yayaya sonra direğe çarptı
01.05.2021 18:07
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kısıtlamada feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs önce yayaya sonra direğe çarptı Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seyir halindeki minibüs kontrolden çıkarak önce, markette giden yaya çarpıp sonrasında direğe çarparak durabildi.
Kısıtlamada feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs önce yayaya sonra direğe çarptı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seyir halindeki minibüs kontrolden çıkarak önce, markette giden yaya çarpıp sonrasında direğe çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi belli olmayan sürücüsünün kontörlünden çıkan 31 K 6673 plakalı minibüs, önce yaya Selda Y.'ye sonra bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada sürücü hafif yaralanırken yaya Selda Y. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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