Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi başladı - Son Dakika

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde fırıncılar, vatandaşlara ekmek ulaştırabilmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı. Evlerine yürüme mesafesindeki fırınlara gitmelerine serbestlik tanınan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak sıra bekledi, ekmek aldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. 81 ilin valiliklerine gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' ve 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler' başlıklı genelgeler kapsamında, hafta sonu boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bildirildi.

Adana'daki fırınlar da kısıtlamanın ilk sabahında ekmek üretimine başladı. Evlerine yürüme mesafesindeki fırınlara giden vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşıladı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki fırına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak sıra bekledi. Ekmek ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu.Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara da paket servis sağladıklarını kaydeden fırıncı Önder Caynak, "Fırıncılar olarak kent genelinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sıcak pidelerimiz her gün olduğu gibi bugün de çıkıyor. İnsanlar evlerine yakın yerlerdeki fırınlara gelerek ekmeklerini alıyorlar" diye konuştu.

Ekmek almak için fırına gelen Rüstem Bindal ise, "Sağ olsunlar, bizler için sıcak ekmek çıkarmaya devam ediyorlar. Eğer istersek eve de getiriyorlar ancak evim yakın olduğu için ben geldim" dedi.

- Adana