Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor

12.12.2020 08:05
Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor, System.String[]

ADANA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncılar, vatandaşlara ekmek ulaştırabilmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı.

ADANA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncılar, vatandaşlara ekmek ulaştırabilmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. 81 ilin valiliklerine gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' ve 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler' başlıklı genelgeler kapsamında, hafta sonu boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bildirildi.Adana'daki fırınlar da kısıtlamanın uygulandığı hafta sonunun ilk saatlerinde ekmek üretimine başladı. Evlerine yürüme mesafesindeki fırınlara giden vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşıladı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki fırında ekmek üretimi yapan Hamdullah Bozçalı (56), sokağa çıkma kısıtlamasında sabahın ilk saatlerinde fırına gelerek vatandaşların ihtiyaç duyduğu ekmeği pişirdiklerini söyledi. Günde üç parti ekmek üretimi yaptıklarını anlatan Bozçalı, servislerle ekmekleri bakkallara ulaştırdıklarını, bununla birlikte kısıtlama süresince evi yakın olan vatandaşların da fırına gelerek ekmek aldıklarını kaydetti. Saat 05.00'da fırında ekmek üretimine başladıklarını aktaran Bozçalı, ekmeği kesintisiz olarak ulaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.


Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor

Koronavirüs, Pazartesi, Bozçalı, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor - Son Dakika


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