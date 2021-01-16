Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

16.01.2021 19:02

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler Karabük'ün Eflani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarını unutulmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarını unutulmadı.

Eflani ilçesinde bir esnaf hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek arayan güvercinleri yem atarak besledi. Kar yağışı ile havaların soğuması ve sokaklarda kimse kalmadığı için hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Belirli saatler arasında çalışmalarına müsaade edilen esnaflar iş yerlerinin önlerine mama bırakırken, güvercinleri de yemlediler.

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

Karabük, Eflani, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Ankara'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver
Korona aşısı aldığımız Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor Korona aşısı aldığımız Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor         
19:28
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Sokak ortasında büyük panik! Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı Sokak ortasında büyük panik! Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı         
18:31
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı         
17:59
Pompeo yeni istihbarat raporunu açıkladı, Vuhan'daki laboratuvarı işaret etti: Hayati bilgiler saklanıyor Pompeo yeni istihbarat raporunu açıkladı, Vuhan'daki laboratuvarı işaret etti: Hayati bilgiler saklanıyor         
17:15
Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti         
15:45
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı         
14:47
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 19:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei