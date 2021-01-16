Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler
16.01.2021 19:02
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler Karabük'ün Eflani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarını unutulmadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarını unutulmadı.
Eflani ilçesinde bir esnaf hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek arayan güvercinleri yem atarak besledi. Kar yağışı ile havaların soğuması ve sokaklarda kimse kalmadığı için hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Belirli saatler arasında çalışmalarına müsaade edilen esnaflar iş yerlerinin önlerine mama bırakırken, güvercinleri de yemlediler.
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