Sokağa çıkma kısıtlamasında halka mini konser - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasında halka mini konser

6 saat önce

Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmazken, mahalle mahalle gezen müzisyenler mini konser verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında halka mini konser, System.String[]

Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmazken, mahalle mahalle gezen müzisyenler mini konser verdi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü evde kalan halk, ikinci gün de kurallara uydu. Günün ilk ışıkları ile birlikte caddeler adeta sokak hayvanlarına kaldı. Genelge kapsamında sokağa çıkmasına izin verilen görevlilerin haricindeki herkesin evde kaldığı kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa da boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıkanlar ise idari para cezası ile cezalandırıldı. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları fırınlar tarafından karşılandı. Doğalgaz olmayan mahallelere de sipariş ile gün boyunca tüpgaz satışı yapıldı.

Evde kalan halka mini konser

Belediye ekiplerince evde kalan vatandaşlara moral desteği amacıyla mini konserler düzenlendi. Kentte müzisyenlik yapan vatandaşlar, düzenlenen organizasyona dahil oldu. Klarnet, gitar, bağlama, tef, davul, zurna gibi enstrümanlar ile mini konserler kentin çeşitli mahallelerinde sırayla gerçekleştirildi. Müziğin sesini duyan vatandaşlar ise balkona koştu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi. Vatandaşlar konserler sırasında oynayarak, Türk bayrakları salladı. İlginç görüntülere sahne olan mini konserler vatandaşların büyük ilgisini gördü. Konserler sırasında sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.

(Onur Altındağ - Barış Doğan/İHA)

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:30 Kaynak: İHA

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