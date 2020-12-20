Sokağa çıkma kısıtlamasında hastane dezenfekte edildi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında hastane dezenfekte edildi
20.12.2020 16:05
Antalya Serik Devlet Hastanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Antalya Serik Devlet Hastanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Temizlik aracının kullanıldığı dezenfekte çalışmasında, hastane çevresi ve yolları yıkandı.
Serik Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında hijyen çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında sabah saatlerinde çalışmalara başlayan belediye ekibi, Merkez Mahallesi'ndeki Serik Devlet Hastanesi'nde temizlik aracı ile hastane çevresi ile yolları yıkadı. Ekipler, dezenfektan ve basınçlı suyla da hastane bahçelerini ve çevresini temizledi. - ANTALYA
Son Dakika Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi 74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu