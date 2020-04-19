Sokağa çıkma kısıtlamasında helikopterli sokak denetimi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında helikopterli sokak denetimi

Adana polisi sokağa çıkma kısıtlamasını helikopterle havadan denetleyip uyarı anonsu yaptı

ADANA - Adana polisi sokağa çıkma kısıtlamasını helikopterle havadan denetleyip uyarı anonsu yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını havadan da denetledi. Polis helikopteri havalanarak Adana genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatıp vatandaşların uymasına konusunda anons yaptı. Polis helikopterden yasağa uymayanlara idari para cezası verileceğini de bildirdi.

Karadan ise trafik polisleri araç ve yaya kontrolü yaptı.