Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yaparken yakalandı: 3 bin 150 lira ceza aldı - Son Dakika

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 1 kişi, YHT hattından demir ray çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Yukarımahmutlar köyünde devriye gezerken suçüstü yakaladığı R.E.'yi (39) Hızlı Tren Hattı'ndan (YHT) çaldığı 2 tonluk demir raylarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan R.E.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 5326 sayılı kanunun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma, çalınan demir rayları şirket yetkililerine teslim etti. - KIRIKKALE